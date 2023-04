Neue Pfahlbauten Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Nordfriesland Bauarbeiten für neue Pfahlbau-Gastronomie Von dpa | 04.04.2023, 12:32 Uhr

In St. Peter-Ording haben am Dienstag die Bauarbeiten für den Ersatzneubau eines Pfahlbaurestaurants am Strand begonnen. Etwa 40 Stahlrohrpfähle mit Längen von bis zu elf Metern werden eingespült, wie Nils Koch vom technischen Projektmanagement sagte. Der Neubau für die bekannte Strandbar 54° Nord ist erforderlich geworden, weil der jetzige Pfahlbau bei Flut permanent im Wasser steht und die eingespülten Pfähle sowie das Gebäude dadurch an Stabilität verlieren.