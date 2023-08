Verkehr Bauarbeiten auf A1: Stau am Wochenende im Hamburger Osten Von dpa | 27.08.2023, 12:11 Uhr Stau Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der A1-Abschnitt nahe den Wohngebieten in Hamburg-Öjendorf und Oststeinbek in Schleswig-Holstein bekommt einen neuen Asphalt. Dazu wird am Wochenende der Verkehr umgeleitet. Das sind die besten Alternativrouten, um Staus zu vermeiden.