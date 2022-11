Baustelle Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Bauarbeiten am E-Highway zwischen Lübeck und Reinfeld Von dpa | 28.11.2022, 14:05 Uhr

Am Mittwoch (30. November) beginnen am E-Highway Schleswig-Holstein auf der A1 zwischen dem Autobahnkreuz Lübeck und der Anschlussstelle Reinfeld Installationsarbeiten im Rahmen des Forschungsprogramms. Als weitere Termine seien der 5., der 6. und der 7. Dezember geplant, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mit. Die Arbeiten fänden jeweils in den Nachtstunden zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr statt, sagte eine Sprecherin.