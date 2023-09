Verkehr Bauarbeiten am Autobahnkreuz: Nächtliche Behinderungen Von dpa | 22.09.2023, 11:32 Uhr | Update vor 39 Min. Baustellenschild Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf der Autobahn 1 am Kreuz Lübeck werden die Betonplatten saniert. Im ersten Bauabschnitt würden zunächst vom 26. bis zum 29. September jeweils zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr die Ausfahrten von der A20 auf die A1 in Richtung Hamburg gesperrt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. Umleitungen seien ausgeschildert. Die Termine der weiteren Bauabschnitte stehen noch nicht fest.