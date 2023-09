Kiel Bau von neuen U-Booten für Norwegen und Deutschland Von dpa | 12.09.2023, 11:52 Uhr | Update vor 1 Std. Boris Pistorius Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down

Mit einer feierlichen Zeremonie hat der Bau von neuen U-Booten für die deutsche und die norwegische Marine in Kiel begonnen. Am offiziellen Produktionsstart nahmen am Dienstag Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), sein norwegischer Amtskollege Bjørn Arild Gram und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) teil. Das Projekt unterstreiche das große Vertrauen zwischen beiden Staaten, sagte Pistorius. „Und es wird nicht unsere letztes Projekt bleiben.“