Bau der Klimadeiche in Schleswig-Holstein schreitet voran
Katastrophenschutz Bau der Klimadeiche in Schleswig-Holstein schreitet voran Von dpa | 15.07.2023, 08:42 Uhr

Sturmfluten in Zeiten steigender Meeresspiegel bedrohen Menschen und Sachwerte in Milliardenhöhe in den niedrig gelegenen Landesteilen Schleswig-Holsteins. Um künftig besser vorbereitet zu sein, baut das Land seine Deiche um. Ein weiterer soll bald fertig sein.