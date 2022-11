4,5 Milliarden Euro will Northvolt in die Batteriefabrik investieren. Foto: Northvolt up-down up-down Energiewende in SH Batterien für Europa sollen aus Heide kommen: SH will Northvolt überzeugen Von Kay Müller | 24.11.2022, 16:17 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Maden sprechen in Berlin über den Standort in Heide. Auch der Landtag in Kiel bekennt sich zur Ansiedlung der Batteriefabrik – aber kommt sie auch?