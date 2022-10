Eine Frau geht bei Sonnenaufgang joggen Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Barmer: Schleswig-Holsteiner gesünder als Bundesdurchschnitt Von dpa | 18.10.2022, 15:54 Uhr

Die Menschen in Schleswig-Holstein sind nach einer Erhebung der Krankenkasse Barmer etwas gesünder als im deutschen Durchschnitt. Mit einer Gesamtmorbidität von 96 Prozent liegt Schleswig-Holstein vier Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt und damit an sechster Stelle der 16 Bundesländer, wie aus dem am Dienstag in Kiel vorgestellten Morbiditäts- und Sozialatlas des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung (bifg) hervorgeht. Morbidität ist die Häufigkeit der Erkrankungen innerhalb einer Bevölkerungsgruppe.