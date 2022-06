ARCHIV - Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Weißbrod up-down up-down Pflege Barmer: Kostenexplosion bei Eigenanteilen im Altenheim Von dpa | 24.06.2022, 11:00 Uhr

In der Pflege werden die Eigenanteile der Heimbewohner nach Einschätzung der Barmer in Schleswig-Holstein besonders stark steigen. „Wir werden Steigerungen bei den Eigenanteilen in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen von 30 Prozent und mehr erleben“, erklärte Landesgeschäftsführer Bernd Hillebrandt am Freitag in einer Mitteilung. „In Extremfällen kann die Steigerung bis zu 100 Prozent betragen.“ Hintergrund ist die Bestimmung, dass die Pflegekräfte vom 1. September an nach Tarif bezahlt werden müssen.