Zwei Sommerblockbuster sind am Donnerstag in den deutschen Kinos gestartet, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Barbie, das fröhlich-bunte Popcorn-Kino und der düstere, ernsthafte Oppenheimer.

Es kommt nicht oft vor, dass zwei Filme, die so unterschiedlich in der Thematik und Tonalität sind, gleichzeitig ins Kino kommen. Das merkte auch das Internet und das Internetphänomen „Barbenheimer“ (Mischung aus Barbie und Oppenheimer) war geboren. Es folgten Fotomontagen der Filmposter, witzige Zeichnungen, TikToks und selbst kreierte Fantrailer, die Barbie den düsten Anstrich von Oppenheimer verliehen und Oppenheimer zur knallbunten Komödie machen.

Barbie (Margot Robbie) sitzt auf der Schulter von Oppenheimer (Cillian Murphy)

„Barbie - The Destroyer of Worlds“

Was als Witz im Internet begann, verbreitete sich in den letzten Tagen wie ein Lauffeuer und schaffte den Sprung in die reale Welt. Internationale Medien berichteten darüber, Tom Cruise und Barbie-Star Margot Robbie twitterten dazu. Selbst T-Shirts und einen Wikipedia-Artikel zum Internetphänomen gibt es mittlerweile.

„Barbenheimer“ sorgt für Aufmerksamkeit

Natürlich bedeutet das für die Filmemacher eine enorme Aufmerksamkeit. Manche Schauspieler wissen dies gut zu nutzen: Bei der Premiere von Oppenheimer blieben mehrere Schauspieler der Veranstaltung fern, um damit ihre Unterstützung für die amerikanische Schauspielergewerkschaft auszudrücken, die für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen.

Sollte dieser Streik länger andauern, kann es sein, dass große Blockbuster wie Barbie und Oppenheimer vorerst nicht mehr in den Kinos zu sehen sind. Daher sollte man diese Gelegenheit nutzen. Wir wollen daher heute von Ihnen wissen: Schauen Sie sich Barbie oder Oppenheimer im Kino an?

