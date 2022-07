ARCHIV - Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Betrug Bankmitarbeiterin verhindert „Enkeltrick“ in Bad Segeberg Von dpa | 27.07.2022, 12:20 Uhr

Eine aufmerksame Bankangestellte hat in Bad Segeberg eine 73-jährige Frau vor einem „Enkeltrick“ bewahrt. Die Frau ist am Dienstagvormittag von einem Betrüger angerufen worden, der sich als ihr Enkel ausgab, wie die Polizei Bad Segeberg am Mittwoch mitteilte. Der Anrufer habe behauptet, einen Autounfall verursacht zu haben. Anschließend habe ein falscher Polizist das Telefonat übernommen und gesagt, dass bei dem Unfall eine Frau gestorben sei.