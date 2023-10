Wetter Bahnverkehr im Norden läuft größtenteils wieder normal Von dpa | 21.10.2023, 09:03 Uhr | Update vor 1 Std. Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach Unwetter und Hochwasser normalisiert sich der Bahnverkehr in Norddeutschland am Samstagmorgen wieder. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden die Störungen auf den meisten Strecken des Fern- und Nahverkehrs behoben. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten auf manchen Streckenabschnitten dauerten jedoch an.