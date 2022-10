Foto: Danfoto Beginn der Herbstferien Bahn-Sabotage: Reisende stranden an Bahnhöfen in SH und Hamburg Von dpa/shz.de | 08.10.2022, 14:41 Uhr

Nach einer durch Sabotage an Kabeln entstandenen Großstörung bei der Deutschen Bahn sind am Samstag viele an norddeutschen Bahnhöfen gestrandet und konnten für einige Stunden nicht weiterreisen.