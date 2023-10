Reaktivierung von Bahnstrecken Hier könnten bald wieder Züge in SH fahren Von Carlo Jolly | 22.10.2023, 17:03 Uhr Aktuell geht hier nichts: Die stillgelegte Strecke Flensburg-Niebüll bei Handewitt. Foto: Carlo Jolly up-down up-down

Am Montag stellt die Allianz pro Schiene jene stillgelegten Bahnstrecken in ganz Deutschland vor, auf denen nach ihrem Willen möglichst bald wieder Züge fahren sollten. In Schleswig-Holstein arbeiten etliche regionale Vereine und Verkehrsverbände, aber auch das Kieler Verkehrsministerium und seine Landesverkehrsgesellschaft Nah-SH längst daran.