Soll Endpunkt einer Hochgeschwindigkeitsstrecke werden: Der Hauptbahnhof in Kiel Foto: Frank Molter Wegen Plänen der EU Bahn schlägt Hochgeschwindigkeits-Strecke nach Kiel und Flensburg vor Von Henning Baethge | 08.07.2023, 12:31 Uhr

Noch fährt die Bahn nur mit Tempo 160 durch Schleswig-Holstein – doch in Zukunft sollen die Züge nach Kiel und Flensburg doppelt so schnell werden: Die Deutsche Bahn will neue Hochgeschwindigkeitsstrecken bauen.