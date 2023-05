Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Verkehr Bahn investiert 320 Millionen Euro in Werk in Neumünster Von dpa | 24.05.2023, 10:56 Uhr

Die Deutsche Bahn investiert in den Ausbau ihres Instandhaltungswerks in Neumünster rund 320 Millionen Euro. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, ist der Ausbau erforderlich, um dort künftig auch die neuen Züge vom Typ ICE L warten und reparieren zu können. Der Zug des spanischen Herstellers Talgo soll ab Oktober 2024 als jüngstes Mitglied die ICE-Flotte verstärken.