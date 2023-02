Suche nach alten Entwässerungen: Andreas Popp in seinem Bagger im Ellerortsmoor in Erfde. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Wiedervernässung auf Klimafarm Baggern für den Moorschutz in Erfde Von Kay Müller | 12.02.2023, 19:00 Uhr

Auf der Klimafarm in Erfde startet die Stiftung Naturschutz die Moor-Wiedervernässung, um Landwirtschaft und Klimaschutz in Einklang zu bringen und so Treibhausgase im Boden zu binden. Doch nicht alle glauben an den Erfolg.