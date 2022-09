Bäckerei Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Bäckereien fühlen sich im Stich gelassen Von dpa | 05.09.2022, 12:42 Uhr

Angesichts explodierender Energiepreise fühlen sich die Bäckereien von der Politik im Stich gelassen. Mit der Aktion „Uns geht das Licht aus - Heute das Licht und morgen der Ofen?“ wollen sie auf die aus ihrer Sicht existenzbedrohende Energiekrise aufmerksam machen. Flächendeckend wollen dazu alle Betriebe in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen am Donnerstag in ihren Verkaufsstellen das Licht ausgeschaltet lassen, heißt es in einer Mitteilung der Bäckerei-Innungen der fünf Bundesländer vom Montag.