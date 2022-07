Wer in Schleswig-Holstein baden will, kann auf eine gute Wasserqualität vertrauen. FOTO: Thomas Warnack up-down up-down 330 aktuelle Proben Vor der Hitzewelle: So steht es um die Badegewässerqualität in SH Von dpa | 18.07.2022, 16:02 Uhr

Zur Abkühlung bei hohen Temperaturen bieten sich im Norden neben Nord- und Ostsee auch zahlreiche Seen an. Die Qualität der Badegewässer sei sehr gut, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit.