Literatur Autor Jan Kuhlbrodt erhält Alfred-Döblin-Preis Von dpa | 06.05.2023, 21:47 Uhr

Der vom Schriftsteller Günter Grass (1927-2015) gestiftete Alfred-Döblin-Preis geht in diesem Jahr an den in Leipzig lebenden Autor Jan Kuhlbrodt („Die Rückkehr der Tiere“). Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde dem 57-Jährigen am Samstag im Literarischen Colloquium Berlin zuerkannt, wie die mitveranstaltende Akademie der Künste mitteilte.