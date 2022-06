ARCHIV - Der Autor Heinz Strunk während eines Interviews in seiner Wohnung. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Literatur Autor Heinz Strunk findet Niendorf gar nicht so schrecklich Von dpa | 28.06.2022, 12:37 Uhr

Kultautor Heinz Strunk hat nichts gegen den Ostseeort Niendorf, den er in seinem jüngsten Roman „Ein Sommer in Niendorf“ gnadenlos zerlegt. „Wenn ich Niendorf tatsächlich so schrecklich fände, wäre ich sicher nicht (etwa) zwanzigmal freiwillig dort hingefahren“, sagte er dem „Hamburger Abendblatt“ (Dienstagsausgabe). Die meisten Leute könnten leider nicht „zwischen Figurenrede und Autorenmeinung“ unterscheiden. Eine Lesung in Niendorf sei dennoch nicht geplant, sagte er.