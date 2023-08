Umfrage Autonomes Fahren: Schleswig-Holsteiner besonders skeptisch Von dpa | 10.08.2023, 14:08 Uhr Autonomes Fahren Foto: Andrej Sokolow/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Schleswig-Holsteiner sind nach einer Umfrage die skeptischsten Deutschen im Blick auf autonom fahrende Autos ohne einen Menschen hinter dem Steuer. Im nördlichsten Bundesland sind demnach 40 Prozent der Menschen grundsätzlich gegen computergesteuerte Fahrzeuge, während der Anteil im Saarland und in Bayern nur bei 24 beziehungsweise 28 Prozent liegt. In Hamburg sind es 31 Prozent. Dies hat das Umfrageinstitut Yougov im Auftrag der Versicherung HUK Coburg ermittelt, die die Ergebnisse am Donnerstag veröffentlichte.