Foto: Feuerwehr Heide Ein Tag im Dauereinsatz Feuer im Autohaus in Heide: Wie Freiwillige Feuerwehrleute an ihre Grenzen gehen Von Oliver Tobolewski-Zarina | 25.10.2022, 16:34 Uhr

Eine Alarmierung folgte auf die nächste: Die Heider Feuerwehr fuhr am Sonntag Einsatz an Einsatz - und während dessen wurde in den Sozialen Netzwerken spekuliert, Absperrungen wurden missachtet und manche Autofahrer hatten es eilig. Das hinterlässt Spuren.