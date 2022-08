Angehörige, Zuschauer und Journalisten warten vor dem Sitzungssaal auf den Prozessbeginn. Foto: Christian Charisius/dpa - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Gericht Autofahrer muss sich für Tod von drei Fußgänger verantworten Von dpa | 18.08.2022, 10:23 Uhr

Zweiter Anlauf für den Prozess gegen einen Autofahrer wegen des Todes von drei Fußgängern in Neumünster: Der 26-Jährige wurde am Donnerstag am Kieler Landgericht in Handschellen vorgeführt. Am Montag war er nicht erschienen. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen.