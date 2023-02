Regen und Wind können auch in Schleswig-Holstein die Autofahrt zu einem gefährlichen Unterfangen machen. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie sicherer an Ihr Ziel kommen. Symbolfoto: Wassilis Aswestopoulos/imago images up-down up-down Sturm über SH Sturmböen, Regen, schlechte Sicht: So kommen Autofahrer sicherer ans Ziel Von Peter Löschinger,dpa/ shz.de | 01.02.2023, 17:38 Uhr

Am Mittwoch wurde es in weiten Teilen von Schleswig-Holstein ziemlich ungemütlich – und teilweise gefährlich für Autofahrer, die vom Wetter überrascht wurden. Wir haben hier ein paar Tipps für Sie, damit Sie in Zukunft möglichst sicher an Ihr Ziel kommen.