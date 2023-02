Minustemperaturen und Eisregen haben im Winter auch auf vielen Straßen im Norden und Nordwesten Deutschlands zu gefährlichem Glatteis geführt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine Unwetterwarnung für Schleswig-Holstein, Hamburg, das nordwestliche Niedersachsen und Bremen heraus. Am besten lässt man das Auto bei dem Wetter stehen. Wer das nicht kann, sollte ein paar Tricks beachten.

Bremsen

„Auf keinen Fall die Stotterbremse“, warnt Gerhard von Bressensdorf, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände in Berlin. „Das ist ein veralteter Tipp.“ Wer kein ABS habe, solle auf glatter Straße besser durchgängig, aber gefühlvoll bremsen. Laut Hubert Paulus vom ADAC in München dürfen Fahrer in Autos mit ABS in einer Notsituation auch bei Glätte ruhig voll auf die Bremse gehen. Der Brems-Assistent kümmere sich darum, dass der Fahrer weiterhin lenken könne. „Aber bei dem Geräusch nicht erschrecken.“ Wer das ABS-Bremsen nicht kenne, übe es am besten zu Beginn des Winters auf einem Parkplatz, rät Paulus.

Beschleunigen

Drehen beim Gasgeben die Reifen durch, greift bei neueren Autos der Schleuderschutz ESP. Eine gelbe Leuchte weise darauf hin, wenn das System einschreitet, erklärt Paulus. „Das zeigt, dass ich zu viel Gas gebe.“ ESP bremst das Rad, das durchdreht. Bei Autos ohne die Technik sollten Fahrer Gas wegnehmen, sobald sie spüren, dass die Räder nicht mehr greifen, rät von Bressensdorf. Ob mit oder ohne Schleuderschutz, beim Beschleunigen empfiehlt der Fahrlehrer: „Zwischen Gaspedal und Fuß muss man sich ein rohes Ei vorstellen. So gefühlvoll muss man Gas geben.“

Übersteuern

Beim Übersteuern bricht das Heck in einer Kurve aus - oft ein Zeichen für zu hohe Geschwindigkeit. „Das ist schon ein sehr kritischer Zustand“, sagt von Bressensdorf. Damit das Auto dabei nicht ins Schleudern gerät, sollte der Fahrer den Fuß vom Gas nehmen und die Kupplung treten. Das nimmt Antriebskräfte von den Rädern weg und ermöglicht, dass der Fahrer wieder lenken kann. Fahrer eines Automatikautos sollten notfalls in den Leerlauf schalten. Allerdings erlauben das nicht alle Hersteller - also vor dem Winter unbedingt in die Bedienungsanleitung schauen.

Untersteuern

Untersteuern sei weniger gefährlich als das Übersteuern, sagt Paulus. Dabei rutschen die Vorderräder in einer Kurve fast geradeaus weiter, obwohl das Lenkrad eingeschlagen ist. Auch hierbei gilt: Gas weg und Ruhe bewahren. Dann lasse sich der Wagen in der Regel wieder steuern.

Anhänger

Fahren mit Anhänger ist aus zwei Gründen im Winter gefährlicher als sonst: Das zusätzliche Gewicht erschwere in brenzlichen Situationen, die Kontrolle über das Fahrzeug zurückzugewinnen, sagt Paulus. Deshalb sollte der Fahrer besonders gefühlvoll bremsen und größeren Abstand zum Vordermann halten als sonst. „Auf keinen Fall mehr Gas geben, damit sich das Gespann streckt“, warnt Paulus. Außerdem könnten Eis und Schnee die Leuchten und Steckverbindungen zwischen Auto und Hänger beschädigen.

Fahrassistenten

Nicht auf alle kann sich der Autofahrer im Winter verlassen. ABS und ESP funktionieren in der Regel auch bei Schnee und Eis normal. Andere arbeiten oft mit Kamerasensoren, die Schnee und Eiskrusten außer Gefecht setzen können, erklärt von Bressensdorf. „Spurhalteassistenten bringen bei Schnee zum Beispiel überhaupt nichts, weil die ja gar keine Markierungen wahrnehmen können.“ Die meisten Assistenten geben aber auch Warnzeichen, sobald sie nicht mehr arbeiten können, sagt Paulus.