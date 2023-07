Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Auto stürzt nach Verfolgungsjagd einen Bahndamm herunter Von dpa | 21.07.2023, 09:38 Uhr

Eine Routinekontrolle der Polizei hat in der Nacht zum Freitag in Flensburg zu einem dramatischen Autounfall und einem Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr geführt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ignorierte der Fahrer eines Wagens die Anhaltesignale bei der Kontrolle, beschleunigte und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei habe er die Kontrolle über das Auto verloren, sei über eine Verkehrsinsel gerast und schließlich über die Seitenbegrenzung der Straße hinweg einen Bahndamm hinuntergestürzt.