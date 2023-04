Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsunfall Auto kommt von A23 ab: Alle drei Insassen verletzt Von dpa | 10.04.2023, 10:03 Uhr

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 23 im Kreis Pinneberg verletzt worden. Ihr Wagen sei an der Anschlussstelle Halstenbek/Rellingen von der Fahrbahn abgekommen und durch zwei Leitplanken gekracht, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montag mit. Der Fahrer sowie die beiden weiteren Insassen, eine Frau und ein Mann im Alter von 25 Jahren, wurden nach dem Unfall am Montagmorgen in ein Krankenhaus gebracht.