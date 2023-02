Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Auto in Flammen: A7 in Richtung Norden auf eine Spur verengt Von dpa | 11.02.2023, 13:02 Uhr

Ein Auto hat am Samstagmorgen auf der Autobahn 7 (Kreis Segeberg) zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe in Richtung Norden nach einem technischen Defekt Feuer gefangen. Der Wagen habe erst angefangen zu qualmen und sei anschließend fast vollständig ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Insassen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Autobahn teilweise komplett gesperrt werden. Bei anschließenden Reinigungsarbeiten war die A7 zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe nur auf einer Spur befahrbar.