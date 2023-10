Kreis Stormarn Auto gerät auf der Autobahn 20 in Brand Von dpa | 05.10.2023, 19:13 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen eines brennenden Pkw ist die Autobahn 20 am Donnerstagabend zwischen den Anschlussstellen Mönkhagen (Kreis Stormarn) und Geschendorf (Kreis Segeberg) in Richtung Westen vorübergehend voll gesperrt worden. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Donnerstag sagte. Grund für den Brand war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Der Einsatz war am Donnerstag gegen 18.11 Uhr.