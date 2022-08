Dicht an der Natur: die dänische Sommerhaus-Kultur. FOTO: Utzon Center up-down up-down Urlaub in Dänemark Sommerhaus-Kultur: Architektin warnt vor tickender Zeitbombe Von Frank Jung | 16.08.2022, 12:36 Uhr

Für Schleswig-Holsteiner ist es eine der beliebtesten Urlaubsformen: sich in einem Sommerhaus bei den dänischen Nachbarn zu erholen. Warum sich gerade in Dänemark diese Art der Unterkunft so stark entfaltet hat und was dieses Kulturgut heute bedroht, erklärt Line Nørskov Eriksen. Die Architektin hat die seit Jahrzehnten umfassendste Ausstellung über das dänische Sommerhaus-Phänomen zusammengestellt, noch bis zum Jahresende zu sehen im Architekturmuseum Utzon-Center in Aalborg.