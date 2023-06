Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Ausschreitungen bei Protesten in Lübeck Von dpa | 01.06.2023, 15:18 Uhr

Bei Protesten in der Lübecker Innenstadt hat es am Mittwochabend einzelne Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmenden und der Polizei gegeben. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die Hintergründe oder die Botschaft des nicht angemeldeten Aufzugs von etwa 50 Menschen seien Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem zuvor am Nachmittag erfolgten Protestmarsch der Letzten Generation lägen nicht vor.