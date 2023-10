Buntes Ausgemusterte Strandkörbe werden in List versteigert Von dpa | 13.10.2023, 17:40 Uhr | Update vor 13 Min. Strandkörbe Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: In St. Peter-Ording (12.00 Uhr) und in List auf Sylt (13.30 Uhr) werden heute wieder Strandkörbe meistbietend versteigert. In St- Peter-Ording kommen etwa 70 bis 80 dieser Strandmöbel unter den Hammer. „Diese Versteigerung ist für alle Strandkorbliebhaber eine großartige Gelegenheit, sich ein Stück Nordseeurlaub nach Hause zu holen“, bewirbt Tourismus-Direktorin Katharina Schirmbeck die Aktion. Darüber hinaus werden auch einige Badezonen-Bojen zur Versteigerung angeboten. In List auf Sylt werden 40 Strandkörbe versteigert. Das Einstiegsgebot liegt hier bei 90 Euro.