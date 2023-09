Sie gehören ins Museum. Richtig gehört: Bestimmte Orte und Ausstellungen kann man im Sommer nun mal nur mit schlechtem Gewissen besuchen – oder man rennt Herbst für Herbst an ihnen vorbei. Der Herbst ist für einen Besuch doch wie gemacht. Insbesondere um Schleswig herum gibt es eine hohe Dichte an Museen, die alle Jahre wieder besucht werden sollten: Da wären als besonders sehenswerte Ausflugsziele etwa das Landesmuseum Schloss Gottorf sowie die Unesco-Stätten Haithabu und Danewerk.

Falls Sie sich nicht nur für die graue Vorzeit interessieren: Im Stadtmuseum Schleswig wird am 28. September die diesjährige UNICEF-Ausstellung „Foto des Jahres. Die ausgezeichneten Bilder 2022“ eröffnet. Sie geht noch bis zum 26. November 2023.

Ausflugsziel für Sportfans: Ruderer aus aller Welt beim Netz Cup in Rendsburg

Im Herbst eignet sich der Nord-Ostsee-Kanal gut für einen langen Spaziergang. Besonders viel zu sehen gibt es am Wochenende 15. bis 17. September im Raum Rendsburg: Dann findet auf dem NOK der 23. SH Netz Cup statt, bei dem die besten Ruderer aus aller Welt in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander antreten. Dazu gibt es am Samstag, 16. September, von 11 bis 19 Uhr und Sonntag, 17. September, von 11 bis 18 Uhr eine Erlebnismeile mit Musik und verschiedenen Ständen am Kreishafen in Rendsburg.

Ausflugsziel am NOK: Beim Netz Cup in Rendsburg treten Ruderer aus aller Welt an. Archivfoto: Marcus Dewanger

Das sind tolle Ausflugsziele auf Sylt

Der Leuchtturm „Langer Christian" in Kampen auf Sylt wird gerne von Touristen fotografiert. Foto: dpa/ Daniel Bockwoldt

Zu besonderen Ausflugzielen auf Sylt zählen auch die fünf Leuchttürme, je zwei in Kampen und List sowie einer in Hörnum; und die alten Friesenhäuser – besonders in Keitum und Braderup.

Rund zehn Millionen Jahre Erdgeschichte dokumentiert das Morsum-Kliff. Nebeneinander fächern sich hier drei Erdschichten vom Jungtertiär bis zur Eiszeit auf: der schwarzgraue Glimmerton (acht Millionen Jahre alt), der rötliche Limonitsandstein (sechs Millionen Jahre) und der weiße Kaolinsand (drei Millionen Jahre).

Das Morsum Kliff gehört zu den besonderen Ausflugszielen auf Sylt. Foto: Martina Kramer

Ursprünglich lagen diese drei Schichten übereinander, wurden in der Eiszeit jedoch von Gletschern unter ungeheurem Druck aufgebrochen und nebeneinander gepresst.

Auf der Sylter Wattseite erstreckt sich in Braderup bis nach Kampen eine der größten Heideflächen in Schleswig-Holstein – und außerdem das Weiße Kliff sowie das Schiffswrack des ehemals Dreimastschoners „Mariann“. Grün schimmert hingegen das Morsum-Kliff im äußersten Inselosten.

Die Wattseite auf Sylt gehört auch im Herbst zu besonders schönen Foto: Pischel

Ausflugsziel für Meer-Fans: Mit der Ostsee per Du – Sammel-Spaziergänge am Strand

Noch mehr als die oft magisch anmutende Erhabenheit der Nordsee hat manchmal die Ostsee zu bieten. Die Spuren der Sommergäste im Sand sind bereits lange verschwunden. Machen Sie den Strand-Check fürs nächste Jahr, denn hinter der letzten bekannten Bucht lauert eine unbekannte. Und die Stürme bringen neue Steine ans Land. Gehen Sie sammeln, Steine mit Löchern, Fossilien, die Ostsee ist ein Paradies für all dies – und immer sichtbar.

Herbstaktivität im September in Schleswig-Holstein: Kohltage in Dithmarschen

Hand aufs Herz: Waren Sie schon einmal bei den Dithmarscher Kohltagen? Vom 19. bis 24. September dreht sich dort alles um das gesündeste Gemüse. Gut 90 Millionen Kohlköpfe werden dann geschnitten. Machen Sie sich jetzt schon mal vertraut mit dem diesjährigen Kohltage-Programm.

Passend zum Herbst: Kürbisse und Kunsthandwerk

Eine behagliche Atmosphäre, kleine und große Schätze und vielleicht schon das erste Weihnachtsgeschenk finden Sie auf den vielen Herbstmärkten im ganzen Land. Neben Kunsthandwerk warten dort regionale – und herbstliche – Spezialitäten und ein liebevolles Rahmenprogramm auf die Herbstfans in allen Teilen Schleswig-Holsteins.

