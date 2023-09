Der Herbstwind weht über Schleswig-Holstein und treibt das erste bunte Laub vor sich her. Bevor Sie es sich aber endgültig mit einem Tee und einem guten Buch auf der Couch gemütlich machen, sollten Sie einen Blick auf die schönsten Herbstmärkte im Norden werfen. Wir haben hier alle wichtigen Termine für Sie gesammelt.

Diese interaktive Karte bietet Ihnen einen Überblick:

Auftakt auf Schloss Hagen in Probsteierhagen

Die Saison startet mit dem Herbst- und Bauernmarkt auf Schloss Hagen in Probsteierhagen bei Kiel. Über 50 Aussteller bieten dort am Sonntag, 24. September, von 11 Uhr bis 18 Uhr ihre Waren an. Herbstfans können Kunsthandwerk, Gartendekoration und Pflanzen für ihr Zuhause entdecken. Aber auch Kleidung und Kosmetik warten an den Ständen auf Kunden. Laut Veranstalter gibt es ebenfalls Fossilien, Schmuck, Kräuter und Obst. Zum Abschluss oder als kleine Stärkung zwischendurch gibt es Kaffee und Kuchen.

Einkaufen auf Gut Basthorst im Süden von Schleswig-Holstein

Schon bald startet auch der Herbstmarkt auf Gut Basthorst bei Schwarzenbek. Von Samstag, 30. September, bis Dienstag, 3. Oktober sind zahlreiche Kunsthandwerker und nachhaltige Händler vor Ort. Sie präsentieren den Besuchern ihre Produkte aus den Bereichen Haus und Garten, Kunst, Handwerk und Antiquitäten sowie Mode und Schmuck. Laut Veranstalter bieten auch Manufakturen „einzigartige und handgefertigte Produkte“ zum Verkauf an.

Mehr Informationen: Wissenswertes über das Gut Basthorst Das 800 Jahre alte Kulturdenkmal Gut Basthorst liegt im südöstlichen Schleswig-Holstein in ländlicher Idylle. Hier bestehen traditionelle Land- und Forstwirtschaft neben modern genutzten, ehemaligen Stallungen und dem Herrenhaus. Dort finden neben dem Herbstmarkt auch Hochzeiten, Firmenfeiern und Tagungen sowie weitere saisonale Märkte statt. Mit seinen über 30 Gebäuden ist das Gut inzwischen auch Heimat für mehrere mittelständische Unternehmen und Händler sowie eine Brennerei, eine Büchsenmacherei, einen Antiquitätenhändler, ein schwedisches Whiskey-Fasslager und eine Restaurationswerkstatt geworden.

120 Aussteller beim Herbstmarkt im Freilichtmuseum Molfsee

Die Landesmuseen Schleswig-Holstein sind der Veranstalter des Herbstmarktes in Molfsee. Rund 120 Aussteller werden von Samstag, 30. September, bis Sonntag, 8. Oktober, auf dem weitläufigen Gelände des Freilichtmuseums vor Ort sein und dort von 9 bis 18 Uhr ihre Waren anbieten. Im Gepäck haben sie regionale Produkte, kuschelige Kleidung für Jung und Alt, Kunsthandwerk sowie Pflanzen und Herbstdekoration für drinnen und draußen. Auch die Nordbauern sind laut Veranstalter wieder mit dabei und laden zu einem kleinen Bauernmarkt ein.

Vor der Bockwindmühle finden Sie den Silberschmiede-Stand, wo das Handwerk live präsentiert wird. Auch für das leibliche Wohl wird an verschiedenen Ständen gesorgt. In diesem Jahr sind die Pförtchenbäckerei von Momme Petersen und Fischräucherei Julian Hinsch aus Lindau zum ersten Mal dabei. Für Veganer bietet die Linsenmanufaktur verschiedene Speisen an.

Mit verkaufsoffenem Sonntag: Großer Bauern- und Regionalmarkt in Kiel

Sie wohnen in der Landeshauptstadt und wünschen sich trotzdem ländliches Flair? Das ist kein Problem, denn in Kiel findet vom 6. Oktober bis zum 8. Oktober der Bauern- und Regionalmarkt statt. In der Innenstadt bieten regionale Selbsterzeuger und Anbieter von 10 bis 18 Uhr ihre landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkte an. Die gute Nachricht für alle Shoppingfans: Am Sonntag, 8. Oktober, ist von 13 bis 18 Uhr außerdem verkaufsoffen. Eindrücke aus den Vorjahren finden Sie hier.

43. Trittauer Kunsthandwerkermarkt zum Erntedank

Bereits seit 1980 gibt es den Trittauer Kunsthandwerkermarkt zum Erntedank. Die Veranstaltung geht von Samstag, 7. Oktober, bis Sonntag, 8. Oktober, in die 43. Runde und wird von Elke Baum organisiert. An der Trittauer Wassermühle bieten Kunsthandwerker von 10 bis 18 Uhr ihre Waren an. Insgesamt werden rund 100 Aussteller vor Ort sein. Wer mag, kann sich zum Beispiel von den Floristinnen eine frische Herbstdekoration binden lassen. Am Sonntag tritt die Skiffle Band Appeltown ab 15 Uhr an der Napoleonbrücke auf. Mehr zum umfangreichen Programm erfahren Sie hier.

Mit oder ohne Hund zum Herbstmarkt auf Gut Emkendorf

Vor historischer Kulisse findet von Freitag, 13. Oktober, bis Sonntag, 15.Oktober, der Holsteiner Herbstmarkt auf Gut Emkendorf statt. Dort bieten die Aussteller laut Veranstalter Kunst, Dekoration, Schmuck und Kleidung an. An den Ständen finden Sie außerdem kleine Köstlichkeiten, Pflanzen und weitere Produkte.

Wenn Sie mit dem Auto anreisen, können Sie kostenlos parken. Für den Eintritt zahlen Sie pro Person acht Euro. Auch Ihr Hund muss nicht zu Hause bleiben. Sie dürfen Ihren Vierbeiner an der Leine mitführen.

Mehrere Führungen durch das historische Herrenhaus

Wenn Sie das Herrenhaus von innen sehen wollen, lohnt sich eine Führung. Für fünf Euro können Sie jeweils ab 13 Uhr und 14 Uhr durch die Räume wandeln. Der Treffpunkt ist am Stand „Emkendorf“.

Ihre Veranstaltung fehlt noch? Dann schreiben Sie uns an rai@shz.de.