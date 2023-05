Bienen Foto: picture alliance / Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild up-down up-down Hamburg-Wandsbek Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut bei Bienen Von dpa | 15.05.2023, 16:40 Uhr

In einem Bienenstand in Hamburg-Wandsbek hat das Bezirksamt einen Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut (AFB) festgestellt. AFB ist eine übertragbare, bakteriell bedingte Tierseuche, die die Überlebensfähigkeit von Bienenvölkern ernsthaft gefährdet, wie das Bezirksamt und der Kreis Stormarn am Montag mitteilten. Aufgrund der schnellen Verbreitung des Erregers durch resistente Sporen wurde ein Sperrbezirk im Radius von zwei Kilometern um den befallenen Bienenstand eingerichtet.