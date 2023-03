Wohnungsbau Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Immobilien Auftragsminus beim Wohnungsbau im Norden Von dpa | 22.03.2023, 10:03 Uhr

Das Bauhauptgewerbe in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Aufträge erhalten. Preisbereinigt - also unter Einbeziehung der Inflation - kam es zu einem Rückgang von 7,7 Prozent. Wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte, gab es das größte Minus im Wohnungsbau, wo der Wert der Auftragseingänge um 16,1 Prozent einbrach. Selbst ohne Berücksichtigung der Preissteigerungen ergab sich hier ein Rückgang um 3,4 Prozent.