Kriminalität Aufmerksamer Nachbar in Kiel von Einbrecher verletzt Von dpa | 16.11.2022, 12:32 Uhr

Ein beherzt eingreifender Nachbar ist in der Nacht zum Mittwoch in Kiel von einem Einbrecher verletzt worden. Der 47-Jährige hatte im Stadtteil Wellingdorf in den frühen Morgenstunden Gepolter und andere Geräusche aus der angrenzenden Doppelhaus-Hälfte gehört, diese durch die geöffnete Kellertür betreten und im Obergeschoss drei Einbrecher gestellt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einer der Männer verletzte ihn dabei mit einem Messer leicht an der Hand.