Wechselhaftes Wetter Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Auflockerungen in Hamburg und Schleswig-Holstein Von dpa | 24.05.2023, 07:43 Uhr

Frische Atlantikluft eines Hochs beruhigt am Mittwoch das Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg. In der Früh ist es meist wolkig mit einzelnen Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zum Nachmittag lockert es sich jedoch auf und es wird trocken. Die Temperaturen liegen dabei zwischen maximal 15 und 18 Grad, auf Helgoland wird es kühler bei 12 Grad. Der zunächst teils böige Wind an der Nordsee lässt gegen Mittwochmittag langsam nach.