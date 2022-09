Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Auffahrt Scharbeutz der Autobahn 1 am Donnerstag gesperrt Von dpa | 20.09.2022, 13:23 Uhr

Die Auffahrt Scharbeutz der Autobahn 1 in Richtung Fehmarn wird am Donnerstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mit. Grund seien Vorbereitungen für mehrere Schwertransporte von Windkraftanlagen, sagte eine Sprecherin. Autofahrer, die an der Anschlussstelle Scharbeutz auf die Autobahn auffahren wollen, sollten der Umleitung U1 bis zur Anschlussstelle Pansdorf folgen. Das Abfahren an der Anschlussstelle sei weiterhin möglich.