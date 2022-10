Autobahn Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Auffahren auf A24 in Hornbek Richtung Berlin gesperrt Von dpa | 28.10.2022, 09:05 Uhr

An der Anschlussstelle Hornbek der A24 im Kreis Herzogtum Lauenburg ist das Auffahren in Richtung Berlin im November nicht möglich. Grund seien Sanierungsarbeiten am Regenrückhaltebecken, wie die Autobahn GmbH Nord am Freitag mitteilte.