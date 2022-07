Los geht die mehrtägige Hochzeitsfeier am Donnerstag: Da heiratet das Paar standesamtlich im Sylt-Museum in Keitum. Zwei Tages später folgt dann der Höhepunkt des Hochzeitsmarathons, wenn sich Lehfeldt und Lindner das Ja-Wort in der Keitumer St. Severin Kirche geben.