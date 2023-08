Bäderdienst auf Fehmarn Auf Streife mit der Saison-Polizei: Kleine Verstöße und große Verbrechen Von Eckard Gehm | 03.08.2023, 12:00 Uhr Polizeiobermeisterin Lilian Krause (22) und Polizeikommissar Heino Lafrenz (48) auf der Yachthafenpromenade in Burgtiefe: „Arbeit, die sich oft wie Urlaub anfühlt“. Foto: Michael Ruff up-down up-down

Was machen eigentlich Bäderpolizisten, die in der Saison die Wachen an den Küsten verstärken? Ein Tag auf Fehmarn zeigt: Es geht um viele kleine Verstöße und ganz schnell auch mal ums große Verbrechen.