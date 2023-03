Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Zeugensuche Attacke auf St. Pauli: 23-Jährige lebensgefährlich verletzt Von dpa | 28.03.2023, 16:48 Uhr

Bei einem Angriff in Hamburg ist eine 23-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Ihr gleichaltriger Freund erlitt leichte Verletzungen. Die Tat ereignete sich am frühen Samstagmorgen im Stadtteil St. Pauli in der Nähe der Reeperbahn, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.