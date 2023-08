Bauarbeiten Asphaltierung der A1 geht weiter: längere Staus möglich Von dpa | 25.08.2023, 02:03 Uhr Stau Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild up-down up-down

Am Wochenende drohen die Autobahnen in Hamburg wieder zum Nadelöhr für viele Reisende zu werden. Die A1 ist in einer Richtung nur einspurig befahrbar. Auch die Baustellen auf der A7 nördlich und südlich des Elbtunnels dürften den Verkehr verlangsamen.