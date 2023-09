Verkehr Asphaltierung A1 in Hamburg: Nur eine Spur nach Lübeck Von dpa | 08.09.2023, 05:41 Uhr | Update vor 54 Min. Autobahn A1 Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down

Die A1 in Richtung Ostsee wird an diesem Wochenende wieder zu einem Nadelöhr. Nur eine der üblichen drei Spuren steht bei Hamburg in Richtung Lübeck/Berlin zur Verfügung. Die Autobahn GmbH erwartet Staus und sorgt sich um das körperliche Wohlergehen der Reisenden.