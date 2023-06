Stau an Baustelle Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Asphaltarbeiten auf A1 bei Hamburg: Sieben Wochen Staugefahr Von dpa | 23.06.2023, 17:59 Uhr

Auf der wichtigsten Autobahn zur Ostsee, der A1, drohen ab August lange Staus bei Hamburg. Zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und Hamburg-Billstedt müsse kurzfristig der Asphalt erneuert werden, teilte die Autobahn GmbH Nord am Freitag mit. Die Bauarbeiten sollen vom 31. Juli bis zum 18. September dauern. Unter der Woche werden in Richtung Lübeck und Bremen/Hannover jeweils nur zwei statt drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Nachts sowie an vier Wochenenden ab 18. August werde es eine einstreifige Verkehrsführung geben, zunächst in Richtung Bremen/Hannover, dann in Richtung Lübeck.