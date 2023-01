Arztpraxis Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB up-down up-down Gesundheit Arztpraxen wollen auf Fachkräftemangel aufmerksam machen Von dpa | 09.01.2023, 14:47 Uhr

Ärzte in Schleswig-Holstein wollen mit einer Aktion am Mittwoch auf den Fachkräftemangel in ihren Praxen aufmerksam machen. Sie werden eine Stunde lang zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr ohne Medizinische Fachangestellte arbeiten, um auf die bedrohliche Lage für Praxen und Patienten hinzuweisen, wie die Ärztegenossenschaft Nord am Montag mitteilte. „Die ambulante Versorgung durch Vertragsärzte droht zu kippen“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Axel Schroeder. Weniger Sprechstunden, längere Wartezeiten und Leistungskürzungen drohten.