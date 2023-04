Arzt Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild up-down up-down Kommunen Ärztegenossenschaft sieht Versorgung auf Helgoland gefährdet Von dpa | 19.04.2023, 16:12 Uhr

Auf Helgoland ist nach Einschätzung der Ärztegenossenschaft Nord die hausärztliche Versorgung in Gefahr. Ein bisher praktizierendes Ärzte-Ehepaar gehe in Rente, teilte die Genossenschaft am Mittwoch mit. Leider sei es bisher nicht gelungen, Nachfolger zu finden, erklärte die Geschäftsführerin des Gesundheitszentrums Helgoland, Imke Kraatz. Derzeit arbeiten dort vier Ärzte und drei Praxisangestellte.