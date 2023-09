Tiere Arche Warder feiert Fest zum 20-jährigem Bestehen Von dpa | 18.09.2023, 15:05 Uhr | Update vor 1 Std. Arche Warder Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down

Das Zentrum für alte Haus- und Nutztierrassen Arche Warder im Kreis Rendsburg-Eckernförde feiert am Wochenende (23./24. September) mit einem bunten Programm sein 20-jähriges Bestehen. Auf den ersten Blick wirkt der Tierpark wie viele andere auch - es gibt ein Streichgehege, Spielplätze, weitläufige Parklandschaften, in denen Tiere beobachtet werden können. Dahinter steckt allerdings ein ausgefeiltes Konzept zur Erhaltung alter und selten gewordener Nutztierrassen, wie die Arche Warder am Montag mitteilte.